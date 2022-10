Non solo droga: maxi blitz dell'Arma, chiuso un locale a Muggiò

Blitz contro lo spaccio di droga, ieri sera, in tutta la Brianza. Un servizio di controllo straordinario del territorio a Cesano Maderno, Limbiate, Lissone e Muggiò.

Droga e controlli: il blitz

Nella serata di ieri, venerdì, a seguito delle direttive operative del Comando provinciale Carabinieri di Monza, è stato effettuato un servizio interforze di controllo straordinario del territorio, finalizzato a prevenire comportamenti violenti e reprimere azioni delittuose e, più in generale, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’azione sinergica condotta da Carabinieri e dai Comandi della Polizia locale dei Comuni brianzoli ha permesso di coordinare un vasto ed articolato sistema di controllo del territorio, grazie anche alla specificità del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Casatenovo messe in campo con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie presenti sul territorio.

Al volante senza patente: denunciato

Durante i controlli gli stessi Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per il reato di "guida senza patente" un 48enne milanese.

Una serata da dimenticare anche per tre minorenni, pizzicati durante una rissa a seguito di una scaramuccia avvenuta tra loro all'interno di un locale lungo la Statale Valassina.

Una ragazzina di Como, fermata dai militari dell'Arma, è stata pizzicata per aver rubato merce per un valore complessivo di oltre 80 euro da un supermercato di Limbiate, mentre un 42enne residente in Brianza è stato trovato in possesso di cocaina e marijuana.

Droga e disturbo della quiete

Tra gli obiettivi dei controlli anche la prevenzione e repressione dei reati in genere, con riguardo a quelli di natura predatoria ed in materia di stupefacenti.

Infatti i militari brianzoli, grazie al fiuto dei cani antidroga di Casatenovo, hanno segnalato all'autorità amministrativa, ai sensi del decreto 309 del 1990 tre cittadini residenti nella zona e beccati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente (marijuana e cocaina) poi sequestrate.

Controlli a Lissone e Muggiò

Non solo controlli anti droga in tutta la Brianza. Osservata speciale anche la stazione ferroviaria di Lissone e i locali della periferia di Muggiò.

Particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi di ritrovo di giovani che, in parecchie circostanze, si lasciano andare a comportamenti devianti creando disturbo ai residenti come avvenuto nelle ultime sere a Desio con lo scoppio di petardi in piena notte, motivo di allarme dei residenti.

L’esito complessivo dei controlli, che per due giorni hanno effettuato pattugliamenti e posti di controllo in vari punti di Cesano Maderno, Limbiate, Lissone e Muggiò, ha visto impiegato un totale di 24 militari e 10 agenti della Polizia locale.

Sono state identificate 105 persone, controllati 47 veicoli e 7 esercizi pubblici. Sono state proposti tre fogli di via obbligatorio, la constatazione di varie contravvenzioni al Codice della strada ma in particolare una proposta di sospensione della licenza eseguita nei confronti di un esercizio pubblico di piazza Cooperazione a Muggiò.

