Nonna a terra priva di sensi e ubriaca, con lei il nipote di 10 anni. E' successo a Desio in via Lombardia.

Priva di sensi, soccorsa 62enne: era ubriaca

La donna, 62 anni, sembrava essere stata colta da malore, si è accasciata a terra, attirando l’attenzione sia dei desiani residenti che dei passanti. Qualcuno, pensando che non ci fosse tempo da perdere, ha chiamato il comando della Polizia Locale, raccontando quello che era successo e chiedendo di attivare i soccorsi. In pochi minuti in via Lombardia si è portata un’ambulanza. I sanitari, quando sono arrivati sul posto, si sono resi conto che la 62enne si trovava in quelle condizioni in quanto era ubriaca.

La donna è stata sottoposta alle cure necessarie

Soccorsa, è stata poi sottoposta ad alcol test e alle cure necessarie. Nel frattempo è stata rintracciata la mamma del bambino che si trovava al lavoro e aveva affidato il piccolo alla nonna. Fortunatamente alla fine tutto si è risolto. Non è il primo caso, perché un paio di settimane fa gli agenti erano intervenuti in aiuto di una donna riversa sul sedile dell’auto e priva di sensi. In macchina con lei c’era la figlia di sei anni. Anche quella volta i vigili avevano accertato che la signora aveva perso conoscenza in quanto si trovava sotto l’effetto dell’alcol. Condizione poi confermata da ulteriori esami.