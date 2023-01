Nova Milanese, i numeri del 2022 della Polizia Locale

Le violazioni accertate sono 4676, mentre 115 sono gli incidenti stradali. Tutti i numeri del 2022 della Polizia Locale di Nova Milanese.

Nuovi agenti e nuovi investimenti

Nell'ultimo quadrimestre del 2022 sono entrati a far parte del corpo di Polizia Municipale di Nova Milanese tre nuovi agenti. Con la nuova leva l'organico ha raggiunto le 14 unità, comprensive di un Ufficiale e del Comandante Cosimo Tomasso. Per il 2023 sono previste le assunzioni di un secondo Ufficiale e di un nuovo agente: operazione che porterebbe al completamento dell'organico, previsto in 16 operatori. Il 2022 è stato anche l'anno della scomparsa dell'Agente Daniela Beccalli, in servizio a Nova da oltre 20 anni. L'annata appena conclusa ha marcato anche segnali di crescita dal punto di vista dei nuovi investimenti. Il sistema di videosorveglianza territoriale ha fatto il proprio ingresso nella Centrale del Comando, così come sono divenuti operativi cinque varchi elettronici per il controllo dei veicoli in entrata e in uscita. Il completamento dei due sistemi è previsto nei prossimi mesi. Inoltre, grazie al cofinanziamento di Regione Lombardia, è stato acquistato un nuovo veicolo di servizio ad alimentazione ibrida.

Attività di Polizia stradale: 4676 violazioni

Sono 4676 le violazioni accertate per quanto riguarda l'attività di Polizia stradale. Un numero sostanzialmente analogo a quello del 2021. La maggior parte delle violazioni sono i divieti di sosta (68%). Il loro rapporto percentuale sul totale delle infrazioni però è diminuito rispetto al 2021, rivelando una maggiore attenzione della Polizia Locale verso altre tipologie di infrazioni. Tra queste: 19 velocità oltre il limite consentito; 81 semafori rossi; 4 guide senza patente; 3 guide sotto l'influenza di alcol e 1 sotto sostanze stupefacenti; 1 circolazione abusiva con veicolo sottoposto a fermo o sequestro; 105 guide con mani impegnate dall'uso del cellulare; 23 mancati utilizzi delle cinture di sicurezza; 34 veicoli non assicurati; 177 veicoli non sottoposti a revisione periodica. All'accertamento di queste violazioni sono stati applicati: 35 sequestri di veicoli, 6 fermi amministrativi di veicoli; 1452 punti della patente decurtati.

Incidenti stradali in aumento: sono 115

Il numero degli incidenti stradali rilevati ha subito un aumento. 115 il totale degli incidenti, fortunatamente nessuno con esito mortale. La fascia d'età maggiormente coinvolta è quella tra i 41 e i 50 anni, ma il numero maggiore di persone che ha riportato lesioni rientra nella fascia tra i 21 e i 30 anni. Le strade con la maggior densità di circolazione sono quelle in cui sono stati registrati più sinistri: 13 in via Locatelli, 11 in via Diaz, 9 in via per Cinisello, 8 in via Brodolini, 6 in via Venezia e via Vittorio Veneto. 16 anche gli incidenti in via Garibaldi anche a causa delle numerose intersezioni che la contraddistinguono.

Attività di Polizia Giudiziaria

Per quanto riguarda le attività di Polizia Giudiziaria, 9 sono le denunce all'Autorità Giudiziaria. Di queste: 3 per guida in stato di ebbrezza, 1 per oltraggio a pubblico ufficiale, 1 per guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti, 1 tentativo di furto su autovettura, 1 violazione degli obblighi di custodia, 1 violazione agli obblighi di quarantena, 1 rifiuto di fornire le proprie generalità. 4 invece sono i veicoli rubati ritrovati e consegnati ai legittimi proprietari. Alla centrale operativa sono giunte 1129 richieste di intervento.