Nova piange il Cavaliere Renato Caimi, papà della "schiscetta"

Cordoglio a Nova Milanese per la scomparsa dell'imprenditore. Renato Caimi aveva 97 anni ed era un'istituzione per la città.

Scomparso a 97 anni

Era un imprenditore, un cittadino modello, per Nova era una vera e propria istituzione. Renato Caimi è scomparso nella mattinata di oggi, lunedì 17 aprile. a 97 anni. Una personalità che ha dato lustro alla città, fondatore dell’azienda Caimi Brevetti Spa nel 1949 insieme al fratello Mario. Caimi era profondamente legato e radicato nel territorio novese che tanto amava e da cui non ha mai voluto trasferire la propria azienda in continua crescita. Solo qualche mese fa era stato insignito anche del Premio Beato Talamoni, la massima benemerenza provinciale istituita in occasione dell’anniversario del Santo Patrono della Brianza Luigi Talamoni.

Ideatore della "schiscetta"

Conosciuto come ideatore della “schiscetta”, presente con i suoi prodotti nei musei di design internazionali, nella sua vita il Cavaliere Renato Caimi ha ricevuto decine di riconoscimenti e premi in tutto il mondo, tra i quali tre Compassi d’Oro (due dei quali proprio nel 2022), tre German Design Awards e il DesignEuropa Awards, assegnato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, a conferma della sua vocazione alla ricerca e alla tutela dell’invenzione, il vero capitale di Caimi. Una vita intensa dedicata al lavoro, alla famiglia. ma anche alla sua comunità, impegnato in prima persona nel mondo dell’associazionismo. Fu lui infatti il primo presidente dell’allora sottocomitato della Croce Rossa a Nova Milanese. Grande il dolore in tutta la città, con il cordoglio espresso anche dall'Amministrazione: