Nove sanitari positivi dopo la seconda dose di vaccino anti Covid-19. La notizia è stata diffusa un paio d’ore fa da Regione Lombardia.

La notizia in sé non è preoccupante ma in un momento in cui continuano a circolare le varianti non è neppure tranquillizzante. Non è un caso probabilmente che dei nove casi quattro siano risultati positivi proprio alla variante inglese.

Una nota ufficiale di Regione Lombardia diramata poco fa ha rimarcato come tra gli operatori sanitari lombardi che hanno effettuato la vaccinazione Covid-19 sono state riscontrate 9 positività successive a vaccinazione, estratte dall’elenco dei positivi inviati alla genotipizzazione per ricerca di varianti.

Le indicazioni ministeriali infatti prevedono che le positività in soggetti vaccinati vengano indagate per la ricerca di varianti.

“Occorre precisare – sottolinea sempre la nota della Regione – che la genotipizzazione è effettuata su campioni con carica virale elevata.

“Una situazione che non preoccupa”

“Tale situazione non induce a preoccupazioni o dubbi circa la validità della copertura vaccinale. I dati della letteratura scientifica evidenziano infatti il fenomeno della possibilità che soggetti vaccinati possano infettarsi. La monitorizzazione avviata serve a identificare eventuali infezioni dovute a varianti del Covid.

“Aria spa (Azienda regionale per l’innovazione e per gli acquisti) sta predisponendo una query strutturata per incrociare stabilmente l’elenco dei vaccinati con l’elenco dei positivi, potendo così monitorare continuativamente il numero di questi soggetti.

“Il vaccino – conclude la nota della Regione – serve a ridurre l’impatto della manifestazione clinica della malattia e pertanto rimane la principale arma per vincere la pandemia”.