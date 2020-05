Nuova collaborazione per il trasporto auto dei pazienti Covid19

Nuova collaborazione tra Venus e Croce d’oro Brianza-Monza per il trasporto auto dei pazienti Covid19. Un importante servizio sociale dedicato a cittadini e aziende ospedaliere del territorio.

Collaborazione tra Venus e Croce d’oro Brianza per il trasporto dei pazienti Covid

Già da lunedì 18 maggio è possibile prenotare uno speciale servizio auto per tutti i pazienti risultati positivi al virus Covid-19 che devono recarsi in ospedale per visite e controlli inerenti la patologia o che devono rientrare a casa dalle strutture sanitarie di provenienza.

Croce d’Oro Brianza ha stipulato specifici accordi tariffari agevolati per consentire a tutte le persone che stanno affrontando questo periodo di grande difficoltà di abbattere notevolmente i costi per il trasporto dei pazienti pur mantenendo gli stessi standard qualitativi e di sicurezza in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti regionali.

Grazie a questa collaborazione da oggi Croce d’Oro Brianza potrà offrire un servizio di trasporto pazienti in auto ad un costo vantaggioso e inferiore rispetto alla media lombarda, questo è stato pensato per rispondere alle necessità di risparmio per tutti i pazienti che, essendo comunque autosufficienti e deambulanti, possono essere trasportati in tutta sicurezza su vetture fornite da Venus, assistiti da un autista soccorritore ma non necessariamente impiegando un mezzo costoso quanto un’ambulanza, che a maggior ragione in questo peculiare momento storico risulta più importante che mai.

Trasporto in sicurezza

Il trasporto del paziente nelle auto Mercedes-Benz avviene in modo comodo, sicuro e discreto; l’auto è stata modificata allo scopo ed è stata dotata di diversi dispositivi di sicurezza: una paratia in materiale plastico che divide il vano passeggero dal vano guida, all’interno dell’auto sono a disposizione dell’utenza guanti, mascherine e gel disinfettante per garantire la massima protezione sanitaria, inoltre in seguito ad ogni utilizzo, oltre che ovviamente a cadenza giornaliera, viene eseguita una sanificazione completa dell’autoveicolo.

I costi e i territori serviti

La spesa sostenuta dall’utente o dalla struttura che se ne fa carico è unicamente a titolo di rimborso delle spese legate alla gestione del mezzo e del personale dipendente. Il costo del servizio per il trasporto auto, comprensivo di materiale di autoprotezione e sanificazione del mezzo è di € 20,00 per la tratta singola ed € 25,00 per la tratta andata-ritorno in tutto il comune di Monza e comuni limitrofi (Vedano al Lambro, Biassono, Villasanta, Brugherio, Vimercate, Concorezzo e Lissone).

Per informazioni

Il servizio è rivolto a tutti a cittadini, servizi sociali comunali, aziende ospedaliere e residenze per anziani che hanno necessità di eseguire visite o esami concernenti la patologia Covid-19 (Tamponi, Prelievo Sierologico, Rx e visite specialistiche).

Per info e prenotazioni:

Tel – 039.94.18.697

Tel – 800.123.456

Email – crocedorobrianza@libero.it

