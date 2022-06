Nuova tragedia sulla A4, morto un uomo di 64 anni. Il dramma si è consumato questa mattina nel tratto compreso tra Trezzo e Cavenago: inutili i soccorsi.

Dinamica tutta da chiarire

La nuova tragedia sulla A4, capitata pochi giorni dopo quello avvenuta giovedì all'altezza della confluenza tra la tangenziale Nord e la Est di Milano, questa mattina poco prima delle 9, nel tratto di autostrada A4 compreso tra Trezzo e Cavenago. Tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Inizialmente le condizioni dell'uomo non sembravano destare grosse preoccupazioni: il 64enne, infatti, è stato soccorso in codice giallo. La situazione è invece precipitata con il passare dei minuti e sul posto è arrivato anche l'elisoccorso.

Inutile il trasporto in ospedale

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 64enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Vimercate. Per lui, tuttavia, non c'è stato nulla da fare. Su quanto accaduto indaga la Polizia stradale.