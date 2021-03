Nuova vincita in Brianza: centrato un ambo da 50mila euro

Nuova vincita in Brianza, a Desio centrato un ambo da 50mila euro. Festeggia anche Milano con una quaterna da 51.900 euro.

Nuova vincita in Brianza

La ruota di Bari regala due vincite da 50mila euro ciascuna in Lombardia: festeggiano Milano e Desio. L’estrazione del 90 sulla ruota di Bari regala due belle vincite al Lotto. La prima finisce a Milano, si tratta di una quaterna da 51.900 euro centrata con una combinazione di cinque numeri (11, 12, 57, 66, 90). La seconda invece è un ambo da 50mila euro centrato a Desio, in questo caso il fortunato ha messo in schedina solamente i numeri 12 e 90.

Ultima vincita il mese scorso

L’ultima vincita in Brianza risale al mese scorso. L’estrazione di sabato 13 febbraio, infatti, ha visto centrare in provincia di Monza e della Brianza un “5” da 26.611,82 euro a Cavenago di Brianza. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria “Bar Bettini” di via Roma 21.