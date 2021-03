Installate in questi giorni tre nuove lampade nelle sale operatorie dell’Ospedale di Carate Brianza. Si tratta di lampade scialitiche a doppia cupola con tecnologia LED di ultima generazione.

Nuove lampade nelle sale operatorie dell’Ospedale di Carate

Come comunicato da Ats Brianza in un comunicato, i vantaggi tecnici introdotti dall’utilizzo dei LED nelle lampade scialitiche, rispetto ai bulbi tradizionali, finora utilizzati, sono innumerevoli. I principali riguardano: la lunga durata – ben 25 volte superiore alla tecnologia tradizionale -, il basso consumo energetico, l’assenza di calore nella zona di

intervento, la miglior gestione dei contrasti e la resa cromatica, la maneggevolezza nella gestione.

Grazie quindi a questa innovazione tecnologica gli operatori potranno assicurare al campo operatorio un’illuminazione con minimo effetto d’ombra e una perfetta messa a fuoco sia nel caso si operi in superficie o in profondità, su organi o in cavità.

Ieri la consegna di nuovi equipaggiamenti

E proprio ieri l’Ospedale di Carate ha ricevuto da Medici con l’Africa Cuamm un nuovo equipaggiamento per garantire la sicurezza dello staff e dei pazienti che accedono all’ospedale attraverso il pronto soccorso. Gazebo, barelle e paravento già in uso per riorganizzare il flusso dei pazienti.