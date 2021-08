Nuove torri faro, non saranno pronte per settembre. Per consentire gli allenamenti quando inizierà a far buio presto, al centro sportivo verranno collocati dei fari temporanei

Nuove torri faro, non saranno pronte per settembre

Corsa contro il tempo per installare le nuove torri faro sul campo di calcio a 11 e su quello di allenamento al centro sportivo di Bovisio Masciago, ma difficilmente saranno attive per l’inizio dell’autunno, quando comincia a far buio presto. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha incontrato la Fondazione Sport, che gestisce la struttura di via Europa, e le società che utilizzano i campi per spiegare la situazione e avvisare delle tempistiche previste dell'intervento.

Corsa contro il tempo

"Difficilmente le torri faro saranno pronto entro settembre ma cercheremo di correre - ha premesso l’assessore ai Lavori pubblici Danilo Castellini - tuttavia abbiamo pensato di collocare dei fari nel parcheggio del centro sportivo che punteranno sul campo, in questo modo le squadre potranno continuare ad allenarsi anche quando inizia a fare buio".

I vecchi impianti rimossi

Per individuare l’impresa che si occuperà dell’installazione delle nuove dieci torri farro in sostituzione di quelle rimosse d’urgenza a giugno perché non idonee staticamente, il Comune ha aperto una manifestazione d’interesse che ha visto la partecipazione di 30 ditte. Tramite sorteggio ne sono state scelte 5 e invitate a partecipare alla procedura negoziata.

Intervento da 400mila euro

Le nuove torri faro saranno dotate di corpi illuminanti con proiettori a led. L’intervento costeràcirca 400mila euro: per coprire la cifra, l’Amministrazione comunale utilizzerà una quota di avanzo di bilancio e ha chiesto 180mila euro di contributi statali per l’efficientamento energetico. "Con l’avanzo di gara stiamo pensando di riqualificare anche le lampade che illuminano i campi da tennis" ha auspicato l’assessore. Per procedere con l'intervento, nell'ultima seduta di Consiglio comunale è stata approvata la modifica al Piano triennale delle opere pubbliche.