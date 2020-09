Nuovo agente di Polizia locale a Concorezzo

Un nuovo agente per il corpo di Polizia locale di Concorezzo. Nei giorni scorsi ha preso servizio Stefano Scalmana, rinforzo al servizio del Comandante Roberto Adamo.

Territorio sempre più presidiato

Un territorio sempre più presidiato e sicuro. Questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Concorezzo, che nei giorni scorsi ha registrato l’inserimento di un nuovo agente nel corpo di Polizia locale. Si tratta di Stefano Scalmana, che ha preso servizio proprio nei giorni scorsi. Classe 1984 ha un passato come soccorritore a Desio nella Croce Rossa. All’interno del Comando di Concorezzo guidato dal Comandante Roberto Adamo, si occuperà di presidio del territorio. Si tratta del secondo agente che prende servizio a Concorezzo in questi mesi. A inizio estate anche Tanya Bettinelli, 27 anni, laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano ha preso servizio nel Comando.

TORNA ALLA HOMEPAGE