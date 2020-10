Uno studente e una maestra positivi al Covid, a casa altre due classi di Agrate. Due classi dell’Istituto comprensivo Bontempi di Agrate sono in quarantena da oggi, giovedì. Si tratta di una seconda della secondaria di primo grado, dove è risultato positivo uno studente, e di una classe prima della primaria dove la positività riguarda un’insegnante.

Alunno a casa già da alcuni giorni

Per quanto riguarda la secondaria di primo grado, l’alunno mancava dalla scuola di via Battisti già da alcuni giorni. La direzione scolastica, in accordo con Ats Brianza, ha quindi deciso la chiusura della classe per poter procedere con la sanificazione. Stesso discorso per la primaria dove insegna la maestra positiva. La chiusura di entrambe le classi è stata subito comunicata anche al sindaco Simone Sironi. Si tratta del terzo caso all’istituto di via Battisti.

Sospese le lezioni in presenza

Le lezioni in presenza sono state sospese e proseguiranno a distanza, da casa, con lo strumento della Didattica a distanza.

