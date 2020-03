Nuovo caso di Coronavirus a Usmate Velate: salgono a 9 i contagiati. Il sindaco Mandelli “obbiamo mantenere alta la guardia, questa settimana sarà decisiva per il contenimento del contagio”.

Come sta succedendo un po’ in tutti i paesi della Brianza anche a Usmate Velate crescono i numeri relativi al contagio da Coronavirus. Secondo gli ultimi dati trasmessi nella serata di ieri dalla Prefettura c’è un nuovo caso di positività che porta così a nove i casi di persone Covid positive.

E’ stato il sindaco Lisa Mandelli a comunicarlo alla cittadinanza attraverso un comunicato stampa in cui ha ribadito “Dobbiamo mantenere alta la guardia: come ripetono le autorità sanitarie questa settimana sarà decisiva per il contenimento del contagio. Ai miei cittadini chiedo un ulteriore sforzo: rimanere nella propria abitazione e uscire solo in caso di assoluta necessità”.

I controlli

I dati registrati dal Comando di Polizia Locale, nei fatti, confermano l’attenzione della cittadinanza nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio: ad oggi infatti non risulta nessun cittadino denunciato e le autocertificazioni rilevate dagli agenti contenevano tutti elementi di giustificata motivazione per l’uscita da casa.

L’attività del Comando di Polizia Locale registra, quotidianamente, oltre 30 controlli su persone e verifica che i 24 esercizi commerciali attualmente aperti sul territorio rispettino le indicazioni previste dalle normative ministeriali e regionali.

“Questa attenzione al rispetto delle regole è un aspetto decisamente positivo – prosegue Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – occorre un ulteriore sforzo per uscire da questa situazione complicatissima. Serve, soprattutto, che tutti facciano la loro parte ed è quello che sta accadendo. Ai cittadini rivolgo quindi il mio ringraziamento per il senso di responsabilità che stanno dimostrando”.

