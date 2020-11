A Seregno nominato il nuovo Consiglio di amministrazione di Aeb dopo la conclusione dell’operazione di integrazione societaria con A2A, big player delle multiutility. Lorenzo Spadoni è il nuovo amministratore delegato indicato da A2A.

Nominato il nuovo Cda di Aeb

A Seregno nominato il nuovo Consiglio di amministrazione di Aeb dopo la definizione della partnership con A2A nel settore delle multiutility. L’assemblea dei soci di Aeb, holding del Gruppo Aeb-Gelsia, si è riunita giovedì. A seguire le assemblee delle società controllate che, a loro volta, hanno rinnovato i rispettivi organi di amministrazione.

Spadoni amministratore delegato di Aeb

Il nuovo Cda ha nominato Lorenzo Spadoni amministratore delegato, Loredana Bracchitta presidente e Federico Maffezzini vice presidente. I consiglieri sono Leonardo Solera, Maurizio Lissoni, Roberta Raimondi, Alessandra Ferrari, Lorenzo Giussani, Maria Ester Benigni e Flavio Bianco.

I nomi nei Cda delle società operative

Questi i nomi degli organi di amministrazione delle società operative. In Gelsia Massimiliano Riva presidente, consiglieri Gabriela Vittorio e Roberto Osvaldo Azzola. In Gelsia Ambiente Sandro Trabattoni presidente, Laura Ferrari e Marcello Milani consiglieri. In Retipiù Mauro Ballabio presidente, Francesco Giuseppe Maria Gerli e Daniela Martinazzi Detto Botter consiglieri.

Le nomine in A2A Illuminazione Pubblica

In A2A Illuminazione Pubblica Paolo Alessandro Bonazzi presidente, consiglieri Antonia Pelaggi e Paolo Pezzella. Le assemblee hanno infine provveduto a nominare la società Ey spa quale nuovo revisore legale dei conti.

Torna alla home page.