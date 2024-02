Oggi i funerali di Riccardo, il 16enne morto dopo un grave incidente a Lissone

Si terranno oggi, sabato 3 febbraio, alle ore 11 presso la Chiesa parrocchiale San Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria di Bareggia di Macherio i funerali di Riccardo Vinci, il 16enne morto nella serata di lunedì a seguito di un drammatico incidente avvenuto sabato scorso lungo via Buonarroti a Lissone.

Oggi i funerali di Riccardo, il 16enne morto dopo un grave incidente

La cerimonia funebre sarà precedeuta dal Santo Rosario. Dopo il funerale le spoglie del giovanissimo Riccardo riposeranno nel cimitero locale.

Riccardo che ha lottato tra la vita e la morte per due giorni, all'Ospedale San Gerardo di Monza, prima di spegnersi a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto poco dopo le 20.30 di sabato. Il ragazzo, residente a Macherio con la famiglia, viaggiava in sella al suo scooter lungo via Buonarroti a Lissone quando è stato centrato in pieno da un'auto che percorreva la stessa strada in direzione di via Di Vittorio.

Sul posto, dopo pochissimi minuti, erano arrivati sanitari con una squadra della Croce Verde e l'automedica. Le condizioni erano apparse sin da subito molto gravi tanto che il 16enne era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo. Lo stesso ospedale dove si è spento nella giornata di lunedì 29 gennaio.

Spetterà ora ai Carabinieri di Lissone ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.