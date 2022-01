Seregno

Si terranno nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 gennaio, i funerali di Renato Merlo. Le esequie sono in programma alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Valeria, il quartiere dove viveva il 61enne.

Oggi l'ultimo saluto a Renato Merlo

Renato Merlo è venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato, dopo un periodo di ricovero a Vimercate. Avrebbe compiuto 61 anni il prossimo 6 febbraio.

Numerosissimi gli attestati di vicinanza e i messaggi di affetto e di stima alla famiglia arrivati nel corso del fine settimana. Oggi alla cerimonia funebre sono attese molte persone: familiari, amici, parenti ma anche i colleghi del distaccamento dei Vigili del fuoco di Seregno dove aveva lavorato per tanti anni come autista e coordinatore, fino al 2018, anno in cui era andato in pensione.

Particolarmente appassionato e attaccato al suo lavoro, Merlo si è distinto anche per il suo impegno nelle zone colpite del terremoto, come nel 2017 ad Amatrice, nel paese distrutto dal sisma. Altruista e sempre disponibile, negli ultimi anni ha collaborato attivamente con il Polaris, sia nel periodo che ha preceduto il Covid che per il servizio vaccinale, con compiti organizzativi e logistici.