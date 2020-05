Oltre tremila mascherine donate ai medici dell’Ospedale di Vimercate grazie a Cancro Primo Aiuto e AutoVanti. Serviranno agli operatori, medici e infermieri, del Centro Covid.

Mascherine donate ai medici dell’Ospedale di Vimercate

Di questi tempi di mascherine non ce ne sono mai abbastanza. E’ per questo motivo che oggi, lunedì 4 maggio 2020, Cancro Primo Aiuto e AutoVanti hanno consegnato oltre tremila mascherine all’Ospedale di Vimercate. In particolare la onlus brianzola ha donato 1.200 mascherine chirurgiche, mentre AutoVanti, concessionaria Bmw e Mini e sponsor di Cancro Primo Aiuto, si è fatta carico di acquistare 2.300 mascherine fpp2. Verranno date in dotazione agli operatori, medici e infermieri del Centro Covid vimercatese.

“In queste settimane abbiamo ricevuto numerose richieste di sostegno – ha commentato Flavio Ferrari, amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto, accompagnato dal consigliere Paolo Biffi – e tante siamo riusciti a soddisfarle. Abbiamo donato alcune auto a diversi Comitati della Croce Rossa Italiana, da quello regionale a quello di Lecco, dal Comitato di Lentate sul Seveso a quello di Colico, per attività socio-assistenziali, molte delle quali nate dopo l’emergenza coronavirus. Grazie a una Fondazione cinese siamo anche riusciti a fare avere vari dispositivi di protezione all’ospedale San Gerardo di Monza. E oggi, grazie alla collaborazione con AutoVanti, è stato possibile offrire all’ospedale di Vimercate queste 3.500 mascherine“.

“Da sempre siamo coinvolti i progetti sociali locali – ha aggiunto Simone Bulgarelli, Ceo e General manager per i brand BMW, MINI e Maserati – In questo momento di criticità abbiamo deciso di devolvere l’importo derivante da un contest interno con la casa madre a questa iniziativa per offrire una testimonianza concreta del nostro impegno nel territorio”.

La struttura “Ci serviranno. L’emergenza non è finita”

Subito sono arrivati anche i ringraziamenti da parte del direttore generale dell’Ospedale di Vimercate, Nunzio Del Sorbo, del direttore sanitario Giovanni Monza e dalla direttrice amministrativa Roberta Labanca. “Ringrazio ancora una volta Cancro Primo Aiuto per la sua vicinanza e AutoVanti che ha reso possibile questa donazione. Le mascherine ci saranno molto utili perché se è vero che adesso siamo meno in affanno, è altrettanto vero che l’emergenza non è finita e questi dispositivi ci serviranno tantissimo”.

