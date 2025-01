Omicidio a Bovisio, concessi i domiciliari a Stella Boggio. La decisione del gip al termine dell'udienza di convalida di questa mattina, giovedì: la 33enne lascerà il carcere

Concessi i domiciliari a casa del genitori

Il gip di Monza ha concesso gli arresti domiciliari a casa dei genitori a Stella Boggio, la 33enne attualmente detenuta in carcere, a San Vittore, per l'omicidio del compagno Marco Magagna, 38 anni, avvenuto, secondo quanto raccontato dalla donna, al culmine di una lite domestica in via Tonale, a Bovisio Masciago. E' quanto emerso d'udienza di convalida dell'arresto celebrata questa mattina, giovedì , al tribunale di Monza.

Interrogata dal gip

Un lungo faccia a faccia con il giudice per le indagini preliminari Marco Formentin, durato un'ora abbondante, nel quale la donna ha ribadito la sua versione iniziale: quella in base alla quale avrebbe agito per difendersi da un'aggressione di Magagna. Durante l'esame, la donna, assistita dall'avvocato Manuel Messina, si è lasciata andare ad alcuni momenti di commozione. Ad attendere la conclusione dell'udienza, c'erano i genitori e la sorella dell'indagata.