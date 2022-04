Omicidio di Brugora, condanna definitiva per i fratelli Scarfò

Besana

Respinto dalla Cassazione il ricorso presentato da Michele e Angela Scarfò

Sentenza definitiva per i fratelli Scarfò, condannati per l'omicidio consumato a Brugora, piccola località di Besana in Brianza, nel giugno del 2017.

La Cassazione respinge il ricorso

Respinto dalla Cassazione il ricorso presentato da Michele e Angela Scarfò, condannati rispettivamente a 17 e 11 anni per l’omicidio di Giuseppe Piazza, il 55enne ammazzato a giugno 2017 con un colpo di pistola sul piazzale davanti alle case di ringhiera di Brugora, a Besana Brianza. Ora la pena per fratello e sorella (condannati in primo grado dai giudici di Monza e in appello) diventa definitiva.

Si aprono le porte del carcere

Michele Scarfò si trova in carcere, mentre per la sorella Angela ora si prospetta la reclusione. Tra la vittima, Giuseppe Piazza, e la donna c’erano pessimi rapporti di vicinato, culminati nello scontro fisico tra i due uomini. La sorella è stata incriminata e condannata per aver concorso nell'omicidio, poichè passò la pistola utilizzata per l'omicidio al fratello.