Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco Nora Lisa Passoni nella mattinata di oggi, mercoledì 24 aprile 2024, ha convalidato l'arresto di Luciano Biffi, il 60enne accusato dell'omicidio di Pierluigi Beghetto, 53 anni, residente a Usmate Velate avvenuto nella mattinata di domenica a Esino Lario.

Omicidio di Esino: convalidato l'arresto di Luciano Biffi che resta in carcere

L'uomo, artista di strada, è comparso ieri a Palazzo di giustizia per l'interrogatorio di garanzia durante il quale avrebbe raccontato quanto già dichiarato durante il primo interrogatorio con sostituto procuratore titolare dell'inchiesta Giulia Angeleri. Assistito dall'avvocato Giorgio Pagnoncelli del foro di Lecco, non si sarebbe sottratto alle proprie responsabilità. Per altro era stato lo stesso 60enne subito dopo l'omicidio avvenuto intorno alle 9 di domenica ad allertate le Forze dell'ordine mettendo in moto la macchina dei soccorsi risultati purtroppo vani per l'assessore Beghetto. Si legge oggi in una nota ufficiale firmata dal procuratore capo Ezio Domenico Basso:

"Il giudice, riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari così come formulate dalla Procura della Repubblica di Lecco ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Al momento non sono state contestate le aggravanti della premeditazione e delle sevizie".

Domani l'addio a Pierluigi Beghetto

Intanto domani, giovedì 25 aprile 2024, Esino si fermerà per l'ultimo saluto a Pierluigi Beghetto. La cerimonia funebre verrà celebrata alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del piccolo paese. La salma procederà poi verso il cimitero cittadino per la tumulazione.