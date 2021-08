Oreno, nuovi atti vandalici in via della Santa. Dura la condanna dell'Amministrazione comunale: "Il bene pubblico va rispettato".

"Atti che fanno male alla città e ai cittadini"

I lavori di riqualificazione della ciclopedonale di via della Santa sono ormai prossimi alla conclusione, ma non si placano le proteste dei residenti. Proteste che sono sfociate ancora una volta in atti vandalici, come già successo in passato (emblematico, in questo senso, il taglio di quasi 200 piante avvenuto a inizio 2020). In questo caso si è trattato di un gesto meno clamoroso, ma che il Comune ha comunque condannato duramente.

"Questi sono atti che fanno male alla città e ai cittadini - si legge in una nota diramata dall'Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Sartini - Sono ormai prossimi alla conclusione i lavori di riqualificazione della ciclopedonale di via della Santa e purtroppo si registrano ancora episodi di inciviltà. Nei giorni scorsi sono stati divelti alcuni marker led a terra-occhi di gatto (strumenti che delimitano il camminamento pedonale) ed è stato gettato tra le sterpaglie il cartellone illustrativo dei lavori in corso. Atti compiuti di nascosto che fanno male alla città e ai cittadini. I lavori, che hanno visto impegnato il settore tecnico del Comune, hanno riguardato il rifacimento del manto di usura, nei tratti più ammalorati , il rifacimento della segnaletica stradale con dei marker led a terra "occhi di gatto", la predisposizione per un impianto di videosorveglianza ai due ingressi della strada e un nuovo palo per l'illuminazione in prossimità dell'ingresso lato Arcore/Cascina del Bruno".

"Non lasceremo spazio a questi episodi"