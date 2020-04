L’ospedale di Vimercate e quel tricolore che accende la speranza

L’ospedale di Vimercate e quel tricolore che infonde speranza. In queste sere le vetrate di alcuni uffici e ambulatori illuminati con i colori della bandiera italiana.

Le luci costantemente accese, ma questa volta di un colore diverso, per dare un segno di speranza ma soprattutto di unione in un momento così complicato per tutti.

Le luci sono quelle dell’Ospedale di Vimercate, illuminato con i colori della bandiera italiana, in queste lunghe e interminabili giornate di emergenza sanitaria. Che vedono i nostri medici assieme a tutto il personale sanitario in prima linea per curare i tanti, ancora troppi, pazienti contagiati dal Coronavirus.

Sebbene ci sia stato un piccolo rallentamento nei contagi e nei ricoveri, da più parti arrivano in continuazione appelli a non abbassare la guardia. Anche il sindaco di Vimercate, Francesco Sartini, nel suo ultimo video messaggio ha ricordato l’importanza di rimanere a casa per non vanificare gli sforzi fatti fino a questo momento.

Perché siamo tutti uniti in questo senso, tutti chiamati a fare la nostra parte nella lotta a questa pandemia. L’unità si dimostra anche così. Rimanendo a casa. Rispettando le regole. Accendendo un tricolore per illuminare un ospedale e il cuore di ognuno di noi.

