Ospedale preso d’assalto per fare il tampone

Ospedale di Vimercate preso d’assalto questa mattina: si sono formate lunghe code di auto in attesa di fare il tampone con il sistema del drive through

Lunghe code in ospedale per fare il tampone

Da questa mattina si registrano lunghe code all’ospedale di Vimercate: centinaia di automobilisti pazientemente in attesa di effettuare il tampone con il sistema del drive through, vale a dire direttamente dal proprio veicolo senza dover scendere. Un sistema attivato sia a Vimercate, in prossimità dell’ingresso principale, sia a Monza, dove anche qui nei giorni scorsi sono state registrate code molto lunghe.

Tamponi, ma non solo

Nel frattempo sono iniziate sempre questa mattina al nosocomio di Vimercate le operazioni di montaggio, a cura dell’Avps di Vimercate, della tenda per il pre triage all’interno della camera calda del Pronto soccorso. Una tenda già attiva nei mesi primaverili in occasione della prima ondata di coronavirus, e che ora è stata riallestita (e sarà attiva dal pomeriggio) alla vigilia della seconda ondata: in questo modo quando un paziente (in ambulanza o autonomamente) arriva al Pronto soccorso, prima di accedere nella sala d’aspetto, passa sotto la tenda dove si verifica se sia un caso di Covid (reale o presunto) oppure no. Nel caso si trattasse di un caso di Covid il paziente verrà indirizzato in una area ad hoc del Pronto soccorso, altrimenti entrerà nella sala d’aspetto. Una forma di precauzione per evitare che i Pronti soccorsi degli ospedali diventino un veicolo di infezione.

