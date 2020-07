Anche a Desio arriva il pacco di benvenuto per tutti i piccoli nati dopo il 1° maggio. L’iniziativa è per tutti indipendentemente dalla fascia di reddito.

Pacco dono per tutti i piccoli desiani nati dopo il 1° maggio

Il progetto nasce da una collaborazione tra il Comune, Energie Sociali Jesurum Lab e LloydsFarmacia, che garantisce la distribuzione capillare del kit e un pool di aziende private che mettono a disposizione delle famiglie una serie di prodotti utili nelle prime settimane di vita dei neonati. Sarà così possibile regalare a tutti i neogenitori un kit completo con numerosi prodotti per la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie.

Quanti sono i nuovi nati a Desio?

I numeri ci raccontano che nel 2017 a Desio sono nati 372 bambini, 329 nel 2018, 334 nel 2019 e 114 nel 2020 (dato aggiornato al 31 maggio). I genitori dei piccoli nati dal 1° maggio riceveranno quindi una lettera da parte dei Servizi Demografici del Comune con le istruzioni per poter ritirare gratuitamente il kit per il benessere del neonato e della famiglia presso una delle tre Civiche Farmacie Desio S.p.A. presenti in Città.

“Nell’ottica di qualificare sempre più il Comune di Desio come territorio accogliente e attrattivo per le famiglie – dichiara l’Assessore ai Servizi Demografici Jenny Arienti – l’Amministrazione comunale ha deciso di lanciare l’iniziativa ‘Pacco dono di benvenuto’, un piccolo corredo che sarà consegnato a ogni famiglia residente a Desio. Questo progetto non andrà a incidere minimamente sul bilancio comunale e si inquadra nell’ambito delle azioni a tutela dell’infanzia per sostenere le famiglie e le donne in un momento delicato”.

“Il kit di benessere del neonato e della famiglia vuol essere un segno di accoglienza nella comunità cittadina per i nuovi nati residenti a Desio – sottolinea l’Assessore alle Politiche per l’Infanzia Cristina Redi – Un dono di benvenuto, costituito da prodotti per l’accudimento, adatti ai primi mesi di vita, pensati per essere un aiuto per le neo-mamme nei primi giorni di incontro con il bambino”.

Che cosa contiene il kit Benvenuti nella casa delle coccole

• 3 sachet 7 ml balsamo idratante corpo bambini – La Roche Posay

• Brochure informativa pelle atopica – La Roche Posay

• 1 sample (con 2 pannolini 2 veli per ogni sample) taglia 3 – Huggies

• Crema smagliature 75 ml – Rilastil

• 1 confezione 2 pezzi Iridium garze oculari – Fidia Farmaceutici

• 1 flacone Connettivina baby 10 ml – Fidia Farmaceutici

• Detergente bagnetto 50 ml – Aveeno

• Buono sconto – Aveeno

• Buono sconto LloydsFarmacia

• Crema di riso biologica – Mellin – disponibile nelle prossime settimane

• Cartolina informativa e buono sconto – Mellin – disponibile nelle prossime settimane

• Buono per il ritiro gratuito di un salvadanaio tecnologico XME dindi e cartolina XME Conto UP! – Intesa Sanpaolo – disponibile nelle prossime settimane

• Cartolina informativa XME Salute – Intesa Sanpaolo – disponibile nelle prossime settimane

