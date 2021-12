Pallavolista truffato, emergono altri particolari

La storia

Nuovo servizio delle Iene sul caso di Roberto Cazzaniga, di Villasanta, che ha dato 700mila euro ad una fantomatica modella brasiliana.

E' volato in Sardegna per poter guardare in faccia la donna che per quindici anni si è spacciata per la modella brasiliana di cui era innamorato, spillandogli 700mila euro. Lei, però, si è negata.

Il caso di Roberto Cazzaniga, di Villasanta

Un nuovo capitolo della vicenda raccontata dalla trasmissione Tv le Iene, che ha per protagonista il pallavolista professionista Roberto Cazzaniga, di Villasanta, per diversi anni in forza a società di Monza.

E' volato in Sardegna

Nella seconda parte del servizio, mandato in onda ieri sera, martedì 30 novembre, a distanza da una settimana dal primo che aveva destato grande scalpore, Cazzaniga ha raccontato altri particolari dell'incredibile vicenda e, dopo aver assistito insieme ad amici e parenti alla messa in onda del primo servizio, ha accettato l'invito dell'inviato Ismaele La Vardera di volare in Sardegna per provare ad incontrare Valeria Satta, la donna che gli ha fatto credere di essere una modella brasiliana, molto malata, che necessitava di molti soldi per sé e per altri.

Ancora da chiarire il ruolo dell'amica pallavolista, del Vimercatese

Una vicenda che, come noto, coinvolge anche una vimercatese, Manuela, anche lei ex pallavolista a Vimercate e a Concorezzo, amica di lunga data di Roberto.

La foto insieme e i presunti certificati medici

A proposito di Manuela, durante la puntata di ieri, il pallavolista ha rivelato altri particolari. Ha innanzitutto ribadito che sarebbe stata proprio lei a presentargli la donna della Sardegna come una modella brasiliana e non come un'amica sarda. Con tanto di foto (probabilmente un fotomontaggio) che le ritraeva insieme. Inoltre gli avrebbe anche mostrato alcuni presunti certificati medici a conferma delle gravi condizioni di salute della fantomatica modella. Aspetti sui quali bisognerà certamente fare chiarezza.

Il caso in Parlamento

Il caso è approdato anche in Parlamento. A portarlo all'attenzione del ministro degli Interni Luciana Lamorgese è stato il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, che ha chiesto che sulla vicenda venga fatta chiarezza.

Oltre alla Mito rossa, regalata anche una Ford Fiesta

Tornando a Valeria Satta, raggiunta in Sardegna dall'inviato e dal pallavolista, la donna come detto non ha voluto incontrare di persona Roberto (in 15 anni sarebbe stato il primo incontro). Roberto ha anche rivelato di aver regalato negli anni un'auto (la famosa Mito rossa protagonista del video della scorsa settimana, in uso al fidanzato carabiniere) non solo a Manuela, ma anche all'amata modella. Una Ford Fiesta nera che effettivamente è in uso a Valeria Satta e che appare sia nel primo servizio sia nel servizio di ieri, parcheggiata davanti all'abitazione della donna.

Una raccolta fondi per aiutarlo

Al termine del servizio, il pallavolista villasantese è stato anche ospite in diretta nello studio delle Iene. E' stato anche ricordato che è stata lanciata una campagna di raccolta fondi per aiutare Roberto Cazzaniga a recuperare almeno in parte i 700mila euro spesi in 15 anni per la fantomatica modella con il conduttore Nicola Savino che ha invitato tutti i telespettatori ad aiutare il brianzolo.