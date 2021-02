Parco Fontanelle, lavori urgenti per contenere le frane

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori urgenti di sistemazione al Parco Fontanelle, l’area verde al confine tra Carate e Verano.

Fontanelle, area a rischio

Si tratta di una serie di interventi resisi necessari dopo gli smottamenti e le frane che in seguito alle precipitazioni piovose della scorsa estate avevano più volte causato gravi disagi per gli allagamenti che si erano verificati al rondò di via Garibaldi a Verano Brianza e sull’abitato di Agliate a Carate Brianza, finito sommerso a luglio da una coltre di fango e sassi di almeno cinquanta centimetri.

Tre gli interventi anticipati in questa fase, secondo quanto stabilito nella Conferenza dei servizi riunita il 29 settembre: il consolidamento delle frane sul lato destro della roggia, la realizzazione di un ulteriore argine di contenimento su via Garibaldi ed il posizionamento di una traversina sul fondo della roggia stessa per rallentarne il corso.

Le due amministrazioni, quella di Carate e quella di Verano, avevano chiesto lo stralcio e l’anticipo delle opere considerate urgenti in attesa dell’espletamento del bando di gara e della relativa assegnazione dell’appalto per il progetto definitivo-esecutivo di regimazione idraulica già approvato e che, però, non partirà quasi sicuramente prima dell’estate.

La direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Daniele Giuffrè, tecnico del Parco della Valle del Lambro.