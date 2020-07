Frana al Parco delle Fontanelle di Carate, strada chiusa per ore FOTO

Frana al Parco delle Fontanelle di Carate, strada chiusa alcune ore. Sul posto la Polizia locale, i Carabinieri e la Protezione civile.

Frana alle Fontanelle di Carate

Il violento nubifragio che nel pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio 2020, si è abbattuto sulla Lombardia e sulla Brianza ha causato una frana anche in località Parco delle Fontanelle di Carate, sul confine con Verano.

Sul posto si sono portati immediatamente gli uomini della locale Protezione civile, unitamente alla Polizia locale e all’Arma dei Carabinieri di Carate Brianza. Per prima cosa si è provveduto a mettere in sicurezza quel tratto di strada, che è rimasta chiusa per alcune ore per consentire gli interventi di ripristino. La frana, a differenza di quanto avvenuto anche in occasioni passate, è stata di dimensioni consistenti; si è riversata sul rondò di Verano e poi giù per via Garibaldi, fino al ponte di Agliate.

Quanto avvenuto tra Carate a Verano è solo uno dei tanti problemi causati dal nubifragio che si è abbattuto sulla nostra provincia nel pomeriggio di oggi. Particolarmente seri i danni nella zona del Vimercatese, dove una tromba d’aria ha scoperchiato la scuola media di Bellusco mentre a Vimercate è crollata la porzione di un tetto di un edificio. A Monza la caduta di alcuni alberi, per fortuna non hanno causato feriti.

