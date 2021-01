“Parole di memoria”, con il contributo di Elio De Capitani

“Parole di memoria”, col contributo di Elio De Capitani. Si conclude la lunga maratona social promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza per non dimenticare.

“Parole di memoria”

Anche l’attore Elio De Capitani ha contribuito ad arricchire il ricco palinsesto di “Parole di Memoria” il format di eventi promosso dalla Provincia MB con il Comitato Pietre di inciampo MB.

Dal 20 al 27 gennaio 2021 è stata trasmessa online la lunga maratona Social con dirette, interviste, testimonianze per non dimenticare e mantenere saldo il filo della memoria, in particolare in questo momento in cui le piazze e i luoghi della cultura non possono ospitare manifestazioni e cerimonie capaci di portare nella quotidianità il ricordo.

Oggi a conclusione di una giornata intensa e piena di emozioni sarà pubblicato online sui canali Social e web della Provincia MB il contributo di Elio De Capitani che interpreta “Fuga di Morte”, una tra le più significative poesie scritte sull’Olocausto, già nel 1945, da Paul Celan.

“La memoria è quotidianità”

“Quest’anno non abbiamo potuto celebrare la Giornata della Memoria come eravamo abituati a fare in piazza, a teatro, nelle biblioteche ma siamo riusciti a ricreare anche da remoto un’atmosfera speciale fatta di partecipazione e commozione ma anche di speranza, grazie al coinvolgimento di tante studentesse e studenti delle nostre scuole superiori. “Non abbiamo potuto posare le pietre di inciampo ma attraverso le nostre pillole quotidiane ci piace pensare di avere posato virtualmente tante piccole mattonelle che resteranno sempre li, tra le nostre pagine istituzionali, dove tra le informazioni di servizio potremmo ritrovare storie e testimonianze preziose che ci inviteranno a fermarci e riflettere. “La memoria è quotidianità: questo è il messaggio che vogliamo lasciare a conclusione di questa settimana. Ringrazio Milena Bracesco e tutto il Comitato per il lavoro svolto, i Comuni MB, il professor Mantegazza e tutti i ragazzi che hanno partecipato alle nostre dirette: sono convinto che insieme abbiamo scritto una pagina nuova e importante”. – spiega Luca Santambrogio, presidente della Provincia MB.

“Ci siamo sentiti tutti più vicini”

“Ci siamo sentiti tutti più vicini, tutti più uniti nel condividere dei valori importanti quali la Memoria delle terribili Deportazioni del secolo scorso. Abbiamo tutti potuto riflettere anche grazie alle belle parole e ai lavori dei nostri studenti intervenuti che ci hanno portato una ventata di bella gioventù, una ventata di ottimismo” aggiunge Milena Bracesco, presidente Comitato Pietre d’Inciampo. “Oggi abbiamo concluso una settimana importante di comunicazione. Ringraziamo per la preziosa collaborazione la Provincia di Monza e Brianza che ha affidato a persone competenti le dirette e le interviste , ringraziamo i sindaci intervenuti, il prefetto di Monza e Brianza per la loro partecipazione. “Anche se in clima di pandemia crediamo di aver dato inizio ad un modo di comunicare efficace che potremmo sviluppare e migliorare anche per il futuro. A nome del Comitato per le Pietre di Inciampo abbraccio tutti gli intervenuti e tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita di questa settimana della Memoria.”

Tutti gli interventi sono stati pubblicati e raccolti nella sezione web della Provincia MB dedicata alle Pietre di Inciampo: https://www.provincia.mb.it/pietredinciampomb/eventi/anno-2021/