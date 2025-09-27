È partito ufficialmente il Brianza Pride. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per la cosiddetta “Via frocis”, annunciata dagli organizzatori di BOA (Brianza Oltre l’Arcobaleno), da pochi minuti è scattato oggi, sabato 27 settembre, il corteo tra le strade di Arcore.

Partito ad Arcore il Brianza Pride

Con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia, dovuto al maltempo che si è abbattuto nella giornata di oggi, è partita da poco la parata per chiedere il riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQIA+ e lo stop alle discriminazioni. Dopo i primi interventi di apertura della kermesse, il fiume arcobaleno si è avviato dalla stazione.

Confermato l’itinerario che, da piazza Martiri della Libertà, si snoderà tra le vie del paese. Il corteo sfilerà tra le vie centrali di Arcore, passando per via Casati, via Carso, via San Martino, Largo Vela, via Umberto I, piazza Sant’Eustorgio, via Piave, via Falk e via Edison, per poi arrivare in piazza Pertini dove si concentrerà l’evento.

Presente circa un migliaio di persone

Presenti diversi amministratori locali del territorio con fascia tricolore in rappresentazione dei loro comuni, tante associazioni e circa un migliaio di persone oltre che i carri.