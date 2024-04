Passa col semaforo rosso e svolta a destra in controsenso, inseguita dai vigili dice: "Scusate, so guidare solo a Cesano"

Inseguimento a Meda questa mattina, giovedì 4 aprile 2024, in via Pace: fermata e multata una 63enne di Cesano Maderno.

Passa con il semaforo rosso e svolta a destra in controsenso

E' successo intorno alle 10 in prossimità dell'incrocio tra via Indipendenza, via Pace e corso Matteotti. La donna, alla guida di una Chevrolet, si trovava in via Indipendenza, in direzione centro città, e incurante del semaforo rosso ha impegnato l'incrocio e svoltato a destra in via Pace, non rispettando il divieto di accesso istituito da oltre un anno.

Inseguimento da parte della Polizia Locale

Fatto sta che dietro di lei sopraggiungeva un'auto della Polizia Locale. Gli agenti, notando le manovre scorrette, hanno acceso i dispositivi sonori e si sono lanciati all'inseguimento, fermando l'automobilista nei pressi dell'Auxologico.

"Scusate, io so guidare solo a Cesano"

La donna, non appena le sono state contestate le infrazioni commesse, per giustificarsi avrebbe detto agli agenti:

"Scusate, so guidare solo a Cesano".

Multe da 150 euro sei punti in meno sulla patente

Si è beccata due multe per un totale di 150 euro per il passaggio con il semaforo rosso e il mancato rispetto del divieto di accesso e le sono stati decurtati sei punti dalla patente di guida.