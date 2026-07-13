Alla guida del camion con una patente non conforme

Durante un controllo stradale la Polizia Locale ha fermato un 25enne guatemalteco con un documento irregolare rispetto a quello ufficiale: sanzione amministrativa e fermo del veicolo

Controllo della Polizia Locale di Seregno al Lazzaretto: fermato un 25enne guatemalteco alla guida di un camion con patente non conforme, sanzione e fermo del veicolo per tre mesi.

Camionista con la patente non conforme

Nei giorni scorsi, intorno alle 10.15, una pattuglia della Polizia Locale, impegnata nei servizi di controllo del territorio, ha effettuato un controllo stradale in via Lazzaretto, all’altezza del civico 10, nei confronti di un autocarro condotto da un cittadino straniero di origini centroamericane. Il conducente, alla richiesta degli agenti, ha esibito i documenti del veicolo, la patente di guida e il permesso di soggiorno. Il mezzo è risultato di proprietà di una società di trasporti con sede a Milano. L’uomo – identificato in C.X.P.R., nato nel 2001 in Guatemala e in soggiorno regolare a Milano – ha dichiarato agli agenti di essere alle dipendenze della ditta proprietaria del veicolo da pochi giorni, ma di non essere ancora in possesso di un contratto di lavoro formalizzato, trovandosi in un periodo di prova.

Accertamenti in corso sul contratto di lavoro

Nel corso dell’accurato controllo documentale da parte del personale specializzato del comando di via Messina, la patente di guida esibita dall’uomo, rilasciata dalle autorità del Guatemala, è apparsa non conforme ai modelli ufficiali conosciuti. Il documento, pertanto, è stato sottoposto a sequestro, per le ipotesi di reato previste dal Codice Penale in materia di falsità documentale. All’uomo, inoltre, è stata contestata una violazione amministrativa del Codice della Strada per la circolazione senza patente di guida, con sanzione amministrativa fino a 5mila euro, nonché il fermo del veicolo per tre mesi. Gli accertamenti proseguono per approfondire i profili di responsabilità relativi alla presunta falsità del documento di guida e alla posizione lavorativa dell’uomo per verificare l’eventualità del lavoro nero.