Paura a Barlassina: il cancello della scuola si schianta a terra

Paura a Barlassina: il cancello delle scuole medie si è schiantato a terra.

Paura alle scuole di Barlassina

E' successo stamattina, venerdì 6 ottobre 2023, intorno alle 10, in via Cristoforo Colombo. In base a quanto è stato possibile ricostruire, parrebbe che un addetto di Gelsia Ambiente, dopo aver eseguito la raccolta dei rifiuti all'interno della scuola, nel chiudere il cancello scorrevole lo avrebbe spinto oltre il blocco che ferma la corsa.

Il cancello si schianta a terra

L'operatore ha quindi tentato di rimetterlo in carreggiata con l'aiuto di un collega, ma il cancello si è schiantato a terra. L'addetto di Gelsia Ambiente è stato colpito alla testa, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto ambulanza e Carabinieri

Sul posto sono accorsi in codice giallo i soccorritori della Croce Azzurra di Rovellasca, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e ai tecnici comunali, che hanno provveduto a rimettere in carreggiata il cancello.