Paura a Meda per un automobilista finito contro un muro e un operaio caduto dalla scala

Un pomeriggio decisamente movimentato quello di oggi, mercoledì 5 aprile 2023, a Meda per la Polizia Locale e i soccorritori, che sono dovuti intervenire prima in via Redaelli e poi in via Po per un automobilista finito contro un muro e un operaio caduto dalla scala.

Automobilista finisce contro un muro in via Redaelli

Intorno alle 14.40 gli agenti della Polizia Locale e soccorritori del Comitato Area Nord Milanese della Croce Rossa, supportati da un'automedica, si sono precipitati tra via Cazzaniga e via Redaelli. In base a quanto ricostruito un uomo residente a Meda, probabilmente a causa di un malore, mentre a bordo della sua Fiat Punto da via Cazzaniga si stava immettendo in via Redaelli, è finito prima contro un cancello e poi contro un muro. I soccorritori sono stati attivati in codice rosso, ma fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave e il medese è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Operaio cade da una scale in via Po

Mentre stavano effettuando i rilievi del caso, gli agenti sono stati chiamati a intervenire in via Po, al quartiere Polo, per un infortunio sul lavoro avvenuto nella ditta Paola Lenti. In base alle prime informazioni raccolte, parrebbe che un 64enne che lavora per conto di una società esterna stava effettuando dei lavori di imbiancatura nel seminterrato quando, per motivi ancora da appurare, è caduto da una scala. Sarebbe riuscito autonomamente ad allertare i soccorsi e a percorrere alcuni metri per farsi trovare vicino al cancello. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari di Seregno Soccorso con l'ambulanza e il personale dell'automedica. Il 64enne, che lamentava dolori alla schiena, è stato poi trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.