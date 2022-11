Il Premio Meda all'azienda di Paola e Anna Lenti. Il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dalla Pro Loco Pro Meda a un personaggio, un'azienda o un'associazione che ha dato lustro alla città giovedì sera, 10 novembre 2022, in sala civica Radio è stato conferito alle due sorelle che da 28 anni con la loro attività di produzione di materiali innovativi, tessuti e oggetti d'arredo rappresentano un esempio da seguire. Alla serata, oltre al sindaco Luca Santambrogio e all'assessore alla Cultura Fabio Mariani, c'erano rappresentanti delle varie realtà con cui l'azienda ha instaurato proficui rapporti di collaborazione.

Il Premio Meda all'azienda Paola Lenti

Ad aprire la serata, allietata dagli intermezzi musicale della band di Gianfranco Angelin, il celebre musicista milanese da qualche anno residente a Meda, è stata la presidente della Pro Loco Valeria Meni Nobili, subentrata allo storico Eugenio Boga, scomparso qualche mese fa. Con l'aiuto di filmati che hanno illustrato la mission aziendale, ha spiegato le motivazioni del riconoscimento.

Originalità, sostenibilità ambientale e impegno sociale

Tra queste l'originalità della cultura progettuale, ma soprattutto l'attenzione alla sostenibilità ambientale e all'importanza del riuso degli scarti di lavorazione, manifestata anche attraverso una sperimentazione con i fratelli Campana che ha portato alla nascita della collezione "Metamorfosi", composta da prodotti realizzati con gli avanzi colorati, presentati all'ultimo Salone del Mobile di Milano. Non solo: il valore aggiunto di questa serie consiste nel coinvolgimento per la realizzazione dei prodotti della sartoria sociale Coulture Migrante di Como, che favorisce l'inserimento lavorativo di migranti e richiedenti asilo a rischio di esclusione sociale.

La collaborazione con il Centro di formazione professionale Terragni

Infine, l'azienda ha saputo instaurare nel tempo un ottimo rapporto di collaborazione con il Centro di formazione professionale Terragni di Meda, attraverso tirocini e progetti di alternanza scuola-lavoro. Una sinergia che nell'ultimo Salone del mobile si è concretizzata nella realizzazione delle sedie "Boomerang", create dagli studenti di tappezzeria proprio in collaborazione con l'azienda.

Alle sorelle Lenti il Premio Meda realizzato da Luigi Tagliabue

Emozionante il momento di conferimento del Premio Meda, realizzato per l'occasione dall'archigiano medese (come lui ama definirsi, usando un termine che è una crasi tra architetto e artigiano) Luigi Tagliabue, che ha avuto come co-progettista il cabiatese Filippo Borella. "Si tratta di un portapenne o matite in legno a forma di morsetto - ha spiegato - Ho cercato di condensare in quest'opera tutte le motivazioni del riconoscimento, tra cui il valore che l'azienda dà all'economia circolare. Quale materiale può rappresentarla meglio del legno? In parte è realizzata in faggio, essenza nazionale che rappresenta le radici dell'azienda, e in parte in noce canaletto, che simboleggia il resto del mondo al quale proponete i vostri prodotti". Il numero dei fori non è causale, "dato che rappresenta la sequenza aurea di Fibonaccie si rifanno alla numerologia naturale della crescita di un albero".