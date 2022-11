Paura a Sovico, in auto si schiantano contro la pensilina del bus

Spaventoso incidente prima dell'alba a Sovico: un'auto con a bordo quattro giovani è uscita di strada e si è schiantata contro la pensilina del bus.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco oggi, sabato 19 novembre, attorno alle 5, in via Monza a Sovico per prestare soccorso a un automobilista e tre amici rimasti coinvolti in un brutto sinistro. Secondo quanto riferisce l'Areu - l'agenzia regionale del 118 - solo uno dei quattro occupanti sarebbe rimasto ferito. Il giovane di 29 anni è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso per gli accertamenti. L'auto che percorreva via Monza in direzione di Carate Brianza a seguito del sinistro è uscita di strada e ha travolto la storica pensilina degli autobus, che risaliva agli inizi del Novecento, abbattendola completamente. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e i carabinieri del Norm di Monza per i rilievi.

Secondo quanto si è appreso i quattro amici tornavano a casa da una serata in discoteca.

Soccorsi i quattro occupanti: un ferito

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello spaventoso incidente. L'auto, dopo la carambola, è rimasta su un fianco. I quattro occupanti sono stati estratti dall'abitacolo e soccorsi dal personale dei pompieri e da quello della Croce Bianca di Besana Brianza. Come detto, solo uno dei quattro occupanti del veicolo è rimasto ferito e ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso.