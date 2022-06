Paura ad Albiate, gru crolla e si schianta in un giardino

Tragedia sfiorata ad Albiate dove una gru all'interno di un cantiere è crollata finendo all'interno del giardino privato di un'abitazione confinante.

Paura ad Albiate

Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Seregno, insieme ai carabinieri della Compagnia, agli agenti della Polizia locale e al personale dell'Ats questa mattina, mercoledì 1 giugno, attorno alle 7,15 in via Cesare Battisti - la strada che collega il paese con il comune di Seregno - dopo che una gru si è improvvisamente schiantata, per cause ancora da chiarire, finendo per distruggere la recinzione di una casa confinante.

Per fortuna, al momento della caduta del macchinario edile, nessuna persona era al lavoro e per questo motivo non si sono registrati feriti.

La gru era stata posizionata sul terreno del cantiere confinante dove un'impresa sta realizzando alcuni nuovi alloggi abitativi.

Sono in corso accertamenti da parte del personale dell'Ats, che sta effettuando un sopralluogo per verificare le cause del crollo della gru che - stando alle prime informazioni - avrebbe colpito e distrutto un capanno per gli attrezzi.