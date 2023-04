Paura ad Arcore, due minori investiti in pochi minuti

Attimi di paura ieri pomeriggio, giovedì 6 aprile 2023, ad Arcore. Nel giro di pochi minuti gli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Marco Bergamaschi e i sanitari del 118 sono dovuti intervenire per due incidenti simili avvenuti a poche centinaia di metri di distanza.

Sinistri avvenuti in via San Martino e via Umberto Primo e che avuto per protagonisti una ragazza di 14 anni e un ragazzo di 16 anni che sono stati investiti da due automobili.

Entrambi ricoverati al San Gerardo di Monza

Il primo investimento è avvenuto verso le 17.45 in via San Martino, a pochi metri dall'incrocio con via Centemero. Un giovane di 16 anni è stato investito da una vettura e sul posto si sono portati in codice rosso un’ambulanza e un’automedica.

Fortunatamente le condizioni di salute della vittima non destano preoccupazione, infatti è stato trasportato al nosocomio monzese in codice giallo.

Un secondo investimento in via Umberto Primo

Poco dopo le 18 è stata urtata una ragazza in via Umberto I e anche in quel frangente sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza in codice giallo. Anche in questo caso la 14enne è stata trasportata al San Gerardo di Monza in codice giallo, dunque non in pericolo di vita. Ora spettera alla Polizia locale ricostruire le dinamiche dei due incidenti ed accertare eventuali responsabilità.