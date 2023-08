Paura ad Arcore, in fiamme la sede della Protezione civile

Attimi di paura quelli vissuti ieri sera, domenica 27 agosto 2023, poco prima di mezzanotte in via 24 maggio, ad Arcore, all'interno della ex scuola elementare che si trova nella frazione La Cà.

Le fiamme hanno avvolto due locali che si trovano all'ingresso dello stabile che, ricordiamo, ospita non solo la Protezione civile ma anche il Comitato di Frazione La Cà/Cà Bianca e il Gruppo sportivo Amici dello sport, il sodalizio ciclistico guidato da Fausto Veronelli.

Le cause

L'incendio è stato prontamente spento dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme. Vigili del fuoco allertati dai residenti, richiamati dal forte odore acre e dalle fiamme divampate nella struttura.

Sul posto sono subito arrivati i volontari della Protezione civile guidati da Giovanni Sala che tra l'altro ieri sera erano impegnati in un servizio di monitoraggio e controllo del territorio per via dell'allerta meteo diramata nelle scorse ore. Non sono ancora chiare le cause del rogo anche se non è da escludere che possa trattarsi di un corto circuito partito dal quadro elettrico.

Fortunatamente non sembrano esserci danni ai mezzi della Protezione civile. Maggiori verifiche sulla struttura sono programmate per la giornata di oggi.

L'ex scuola elementare, ricordiamo, ospita anche un seggio elettorale in occasione delle elezioni. Il 22 e 23 ottobre sono in programma le elezioni supplettive per l'elezione del senatore che prenderà il posto di Silvio Berlusconi a Palazzo Madama.