Paura al salone di bellezza: parrucchiera minacciata e aggredita

Rapina sventata in un salone di bellezza. Bersaglio l’attività "Arianna e Stefania Acconciature" in via Lombardia 22, a Desio, con le proprietarie, le sorelle Arianna e Stefania Boldrin, che risiedono in città, scioccate e spaventate, così come le clienti presenti nel salone.

Tentativo di rapina: paura al salone di bellezza

Il tentativo di rapina si è consumato in pieno giorno, intorno alle 15, quando Stefania Boldrin era da sola nel negozio con due clienti. Così ha raccontato:

"Una donna di bassa statura, di mezza età, dalla carnagione scura, che sembrava essere di origine Rom è entrata nel negozio presentandosi in modo trasandato, aggressivo e ha iniziato a toccare vari prodotti . Ha preso poi uno shampoo dall’espositore. La situazione è rapidamente degenerata quando ha tentato di acquistarlo con una banconota prima da 200 euro e poi da 100 euro. Io ho mantenuto un atteggiamento deciso".

"Sono stata aggredita, insultata e minacciata"

La parrucchiera si è rifiutata di cambiare le banconote e la donna ha reagito in modo violento: "Mi ha aggredita, insultata e minacciata. Voleva i soldi - ha detto - Meno male che c’erano le due clienti presenti nel negozio che possono testimoniarlo, soprattutto quando la tensione è salita e ho invitato questa donna a uscire per evitare situazioni spiacevoli o pericolose. Allora lei ha gettato a terra la cassa".

Momenti di tensione, clienti impaurite

Ci sono stati momenti di tensione, la donna continuava a comportarsi in modo aggressivo, le clienti erano impaurite:

"Davvero brutto, ha cercato anche di rubare una pochette dove teniamo un po’ di contanti sotto la cassa, ma sono riuscita prontamente a riprenderla, e a quel punto, è diventata ingestibile. Ha iniziato a tirare calci e pugni alla porta di vetro. Non so come ho fatto, ma alla fine sono riuscita a farla uscire".

Le titolari, Arianna e Stefania Boldrin, hanno chiamato immediatamente i Carabinieri, che sono intervenuti. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma Stefania Boldrin ha affermato: "È accaduto tutto in poco tempo, ma è stato davvero brutto. In trent'anni di attività non è mai successo niente del genere". Settimana scorsa anche un 17enne rapinato sul treno e poi sceso alla stazione di Desio, derubato di vestiti e soldi.