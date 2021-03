Paura in centro, fumo da pellicceria, ma…

Attimi di paura in pieno centro a Giussano. L’allarme è scattato attorno alle 19,15 per il fumo proveniente da una pellicceria in piazza San Giacomo, in pieno centro storico. Sul posto è stato subito inviato un ingente dispiegamento di mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco, tre automezzi e un’ambulanza. Sul posto anche una gazzella dei Carabinieri. Tanti i curiosi tra i residenti della zona a scendere in piazza a vedere cosa stesse succedendo e se ci fossero pericoli per persone o cose.

Paura in centro, mistero risolto

In realtà, a dispetto dell’abbondante fumo che usciva evidente dal negozio, non si sentiva né l’odore né erano visibili fiamme uscire dal noto negozio. Il mistero è stato risolto solo pochi minuti fa. A far uscire il fumo dall’immobile è stato infatti un particolare dispositivo del sistema di allarme che quando scatta provoca del fumo all’interno dei locali. La pellicceria anni fa era stata del resto colpita da un ingente furto compiuto attraverso una spaccata e un’auto ariete.

Paura, traffico in tilt, il sopralluogo dei Carabinieri

Il dispiegamento di mezzi ha mandato in tilt il traffico della zona con molte macchine che sono state costrette a percorrere qualche decina di metri in contromano e in retromarcia sul tratto finale di via Alberto da Giussano che dà su piazza San Giacomo. Dopo la paura e risolto il mistero del fumo fuoriuscito dal negozio, i Carabinieri arrivati sul posto stanno ora effettuando un sopralluogo nei locali per verificare le cause che hanno portato a far partire l’allarme anti incendio: se un “contatto” o un effettivo (anche se improbabile visto l’orario) tentativo di effrazione da parte di qualche malintenzionato. Nel frattempo, la situazione in piazza e nell’area circostante, soprattutto per quanto concerne la viabilità sul territorio comunale, è tornata alla completa normalità. Dopo il fuoriprogramma, i residenti sono tornati nelle proprie case per cenare. Già stamattina la città era stata movimentato per l’arrivo dell’elisoccorso per un incidente in cantiere.