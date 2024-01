Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza per il giovane di 18 anni coinvolto questa mattina, giovedì, in un incidente con la propria minicar.

Paura per un 18enne finito fuori strada con la minicar

Il ragazzo si trovava alla guida della piccola vettura quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un fosso a bordo strada. L'incidente è avvenuto in via Gilera ad Arcore, quasi al confine con Usmate.

Il 18enne, che si stava recando a scuola, fortunatamente non ha riportato conseguenze, solo un grande spavento. Sul posto infatti non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza ma solo quello dei Carabineiri della stazione locale di via Edison, arrivati in via Gilera per accertare la dinamica del sinistro.

A seguito dell'incidente lungo via Gilera il traffico è rimasto difficoltoso fino al termine delle operazioni di rimozione del veicolo.