Pauroso incidente a Besana: auto ribaltata, due ragazzi soccorsi in codice rosso

Pauroso incidente a Besana in Brianza: due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra viale Kennedy e via Rivabella, nella frazione di Villa Raverio. Uno dei due mezzi si è ribaltato. Soccorsi in codice rosso due ragazzi di 19 e 28 anni.

Pauroso incidente lungo viale Kennedy

E’ successo oggi, venerdì 2 aprile 2021, intorno alle 16. Coinvolte nell’incidente una “Smart” e una “Fiat Punto”. Quest’ultimo, a causa del violento impatto, si è ribaltata. Immediato l’arrivo dei soccorritori, a bordo dell’ambulanza di Seregno Soccorso attivata in codice rosso. Sul posto anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.

Fortunatamente le condizioni dei due ragazzi feriti sono andate migliorando, tanto che il codice d’intervento è stato declassato da rosso a verde.

“Quell’incrocio è pericoloso!”

L’incrocio tra viale Kennedy e via Rivabella è da tempo sotto i riflettori per la sua pericolosità. A febbraio i residenti della porzione di Villa Raverio che si stende prima della stazione ferroviaria avevano messo nero su bianco la loro preoccupazione in una missiva indirizzata a sindaco, responsabile delle rete stradale della Provincia e Carabinieri, promuovendo contestualmente una raccolta firme.

«Le auto sfrecciato, ci sono stati diversi incidenti e solo per una concessione del destino non si è registrata nessuna vittima», sottolineavano i firmatari.

«In altri luoghi, posti su viale Kennedy sono state create rotonde e incroci nuovi, nonché a breve la creazione di una rotonda sita sull’incrocio “5 Frecce”, tutte opere poste ad una miglioria e benessere del centro di Besana – si leggeva sulla petizione – Si evince pertanto che i costi per la realizzazione della rotatoria sull’incrocio “5 Frecce” sono stati elargiti, disinteressandosi di un incrocio ad alto rischio di sinistri, lasciando la periferia di Villa Raverio in un completo disinteresse».

Insomma, dicevano i residenti, dopo largo Libertà, è ora che si metta in sicurezza anche il «loro» tratto di Provinciale.