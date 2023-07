Pedone investito da un ciclista, entrambi finiscono in ospedale

Ciclista contromano investe una donna che stava attraversando la strada ed entrambi finiscono in ospedale. Fortunatamente non sono in pericolo di vita e se la caveranno con qualche livido.

Rocambolesco incidente quello avvenuto stamattina, venerdì 21 luglio 2023, poco prima delle 10 nella centralissima via Umberto Primo, ad Arcore, precisamente al bivio con via Monte Grappa.

Sul posto ambulanze e Polizia locale

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata dagli agenti della Polizia locale, sembrerebbe che un ciclista di 79 anni, mentre percorreva via Umberto Primo contromano (era diretto verso Largo Vela) , abbia investito una donna di 51 anni.

Entrambi sono volati a terra e sono stati prontamente soccorsi dai passanti che hanno immediatamente avvisato i soccorsi.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale che ha smistato il traffico. Ora toccherà agli uomini del comandante Marco Bergamaschi accertare eventuali responsabilità.