Pompieri in centro per un pentolino sul fuoco FOTO

Fumo dalla cucina per un pentolino dimenticato sul fuoco. In tarda mattinata massiccio intervento dei pompieri al civico 25 di via Magenta a Seregno. L’allarme da un appartamento al primo piano: per fortuna l’anziana residente era uscita di casa.

Fumo dalla cucina, arrivano i pompieri

Allarme nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 novembre, nel condominio al civico 25 di via Magenta a Seregno. Alcuni residenti hanno visto uscire molto fumo dall’appartamento al primo piano e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco permanenti delle caserme di Seregno e Desio, coadiuvati dai volontari di Lazzate. Durante l’intervento Carabinieri e Polizia locale hanno chiuso al transito un tratto di via Magenta, in entrambe le direzioni di marcia.

Pentolino dimenticato sul fuoco

Con la scala i Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l’appartamento al primo piano e ad entrare attraverso una finestra. I locali erano già saturi di fumo per un pentolino dimenticato sul fuoco acceso della cucina a gas. In quel momento nell’alloggio non c’era nessuno: l’anziana residente, ultra 80enne, era uscita di casa. I pompieri hanno subito aperto le finestre per fare uscire il fumo: l’immediato intervento ha evitato che potesse svilupparsi un incendio e non si sono registrati danni seri all’immobile.

L’intervento dell’ambulanza

L’anziana residente era comprensibilmente spaventata al suo rientro in casa, visto l’ingente spiegamento di forze per il rischio d’incendio. A scopo precauzionale la donna è stata visitata dal personale del 118, accorso in via Magenta con un’ambulanza della Croce Rossa. La situazione è tornata alla normalità intorno a mezzogiorno. Ieri sera un altro intervento dei pompieri del Comando provinciale, leggi qui.

Torna alla home page