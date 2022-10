Per vendetta gli taglia la gomma dell'autocarro mentre è dal panettiere

Per vendetta un 36enne ha tagliato la gomma dell'autocarro a un 60enne mentre era dal panettiere. L'incredibile episodio è successo qualche giorno fa a Meda.

Taglia la gomma dell'autocarro per vendicarsi

Aveva accompagnato la moglie a prendere il pane e mentre era fermo in strada ad aspettarla in auto ha notato, accostato, l’autocarro del 60enne con cui aveva avuto una discussione qualche giorno prima. E così, accecato dalla rabbia, ha pensato di vendicarsi, scendendo dalla vettura e tagliando una gomma del camion. Quindi, fatta risalire la moglie, si è allontanato pensando di farla franca. Ma è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Locale.

E' successo in pieno centro, davanti a un panificio

E’ successo qualche giorno fa, intorno alle 9.30, davanti al panificio di via Solferino, in pieno centro. Un 60enne medese, che offre un servizio di svuota cantine per i privati, aveva accostato il suo autocarro sul lato sinistro della via per fermarsi a prendere il pane. Poco dopo su una Seat è sopraggiunto un 36enne, anche lui di Meda, che doveva accompagnare la moglie al panificio. Mentre la donna era all’interno del negozio, il marito, che la stava aspettando in auto, ha notato l’autocarro del 60enne con il quale aveva avuto un litigio alcuni giorni prima. In men che non si dica ha afferrato un coltellino che aveva con sé, è sceso dall’auto e rapidamente ha tagliato una delle gomme posteriori del mezzo. Quindi è risalito sulla vettura, ha aspettato che tornasse la moglie e si è dileguato.

Il responsabile è stato rintracciato dalla Polizia Locale

Non appena il 60enne ha notato che gli era stato danneggiato lo pneumatico si è rivolto agli agenti della Polizia Locale. Tramite il sistema di videosorveglianza che controlla piazza Municipio e via Solferino, i vigili hanno notato l’uomo che scendeva dalla Seat e si avvicinava all’autocarro per poi tagliare la gomma. Dalla targa dell’auto sono quindi risaliti al 36enne medese, operaio, inchiodandolo alle sue responsabilità. L’uomo avrebbe detto di essersi pentito del gesto già mentre lo stava compiendo e ha spiegato l’antefatto, ovvero il diverbio che aveva avuto con il 60enne.

Alla fine le due parti hanno trovato un accordo

Dato che il reato di danneggiamento semplice (come nel caso di un taglio alla gomma) è stato depenalizzato, è prevista una sanzione civile. La parte offesa avrebbe dovuto deferire con un atto di citazione chi ha commesso il danno, ma in questo caso i due medesi hanno trovato un accordo tra di loro: l’automobilista 36enne ha risarcito il danno sostenendo la spesa per la riparazione della gomma.