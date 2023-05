Percorre la provinciale contromano, schianto e strage sfiorata

Chi ha assistito alla scena ha raccontato di aver visto quell'auto, alla guida di una Alfa grigia, percorrere la provinciale contromano ad elevata velocità, sfiorando un paio di veicoli che viaggiavano in senso opposto e centrandone un terzo.

Strage sfiorata ad Arcore

Strage sfiorata nella prima mattinata di oggi, sabat0 20 maggio, ad Arcore. E' accaduto poco prima delle 7 lungo via XXIV maggio, la provinciale che da Villasanta porta verso Lesmo, nei pressi della rotonda tra La Ca' e Peregallo.

Viaggiava a forte velocità contromano

Secondo una prima ricostruzione, l'Alfa, condotta da un uomo, proveniva da Villasanta verso Lesmo. Il conducente però viaggiava sul lato sinistro della strada, in sostanza contromano sulla carreggiata opposta. I conducenti di una Opel Corsa e di una Nissan Note, che viaggiavano da Lesmo verso Villasanta, sono riusciti ad evitare lo scontro per un soffio. Sulla Nissan viaggiava una donna di 45 anni.

Impatto tremendo

Così non è stato per una Lancia Y che è stata centrata in pieno dall'Alfa all'altezza del campo di calcio della Casati Arcore. Nonostante l'impatto, il conducente di quest'ultima ha proseguito la sua corsa travolgendo anche alcuni cartelli stradali e arrestandosi solo al centro della rotonda de La Cà. Sul posto in pochi minuti si sono portate due ambulanze in codice rosso, un'automedica, due mezzi dei Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale.

In due in ospedale

In un primo momento le condizioni dei conducenti dell'Alfa e della Lancia Y erano apparse molto serie. Fortunatamente poi il quadro è migliorato. I due sono quindi stati trasferiti in ospedale in codice giallo, rispettivamente al San Gerardo e all'ospedale di Vimercate.

Lunghe code

Per procedere con le operazioni di rilievo e rimozione dei mezzi Carabinieri e Polizia locale hanno disposto la chiusura parziale della strada istituendo un senso unico alternato di marcia. Lunghe code si sono fermate in entrambi i sensi.

Alle forze dell'ordine il compito di capire perché il conducente dell'Alfa viaggiasse contromano.

La scena