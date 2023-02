Attimi di preoccupazione questa mattina, giovedì 23 febbraio, a Vimercate. Una donna di 58 anni è caduta a terra mentre percorreva in sella al suo motorino la rotonda che collega viale Rota, via Ronchi e via Pellizzari.

Perde il controllo del motorino e cade: soccorsa una 58enne

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 9. In base a quanto accertato la 58enne avrebbe perso il controllo del mezzo proprio mentre transitava lungo la rotatoria, finendo a terra.

Sul posto si sono immediatamente portati i volontari di Avps Vimercate in codice giallo. Fortunatamente i primi accertamenti sul posto hanno escluso serie conseguenze per la 58enne che è stata comunque accompagnata in ospedale in codice verde per tutti gli esami del caso. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia locale di Vimercate per i rilievi di rito.