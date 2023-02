L'obiettivo è mantenere costante l'attenzione sui vari aspetti del mondo femminile durante tutto l'anno e non solamente nella Giornata ufficialmente dedicata ai diritti della donne, l'8 marzo.

Marzo Donna diventa un evento annuale

Con questa premessa Vimercate annuncia che il consueto evento, Marzo Donna, diventa da quest'anno un evento annuale, una rassegna legata all’espressività con spettacoli, mostre ed eventi, ma anche ai diritti, al ruolo nella società e ai racconti delle donne stesse.

Un’attenzione che dunque non vuole più concentrarsi nella sola giornata dell’8 marzo o in un mese, ma che vuole mantenere costante l’attenzione al tema estendendo gli eventi per tutto l’anno.

I temi

L’essenza della rassegna non cambia e il calendario degli eventi prevede incontri, conferenze,

rappresentazioni teatrali, concerti, performance letterarie e artistiche che abbracciano cinque nuclei tematici:

espressività femminile, identità, dignità e tutela, empowerment quotidiano e corpo delle donne.

Fondamentale, sottolinea l'Amministrazione comunale, è la collaborazione con le associazioni culturali del territorio che hanno aderito al bando a loro dedicato e che l’Assessorato alla Promozione della Città ha riconosciuto meritevoli grazie alle quali è possibile avere un ricco calendario di appuntamenti.

"L'attenzione al rispetto sia sempre attiva"

“Ci piace l’idea di far diventare “MARZO DONNA tutto l’anno” un bollino di riconoscimento di attività che possono accadere anche in altri periodi dell’anno.” dichiara l’assessora alla Promozione della Città Elena Lah. “Un piccolo promemoria per farci pensare alle donne sempre, perché l’attenzione al rispetto e al racconto appropriato del femminile sia sempre attiva.”

Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito comunale a questo link.