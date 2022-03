Lesmo e Camparada

La 26enne stava svoltando su via Ratti quando ha centrato la macchina che viaggiava in senso opposto

Perde il controllo della moto e finisce contro un'auto: paura per una motociclista di 26 anni. L'incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 10 marzo 2022, lungo via Ratti al confine tra Lesmo e Camparada.

L'allarme è scattato poco prima delle 10.30 all'incrocio "delle tre strade", a due passi dalla località Cabella. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che la ragazza, proveniente dal centro di Camparada, avesse appena svoltato su via Ratti, in direzione Lesmo, quando per motivi ancora da accertare avrebbe perso il controllo della proprio moto finendo contro la parte anteriore di una "Polo" che viaggiava sulla carreggiata opposta.

Sul posto l'ambulanza

Una brutta scivolata che ha subito convinto i testimoni a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza in codice giallo: dopo le prime cure la 26enne è stata trasferita al più vicino ospedale per ulteriori accertamenti. La ragazza non avrebbe mai perso conoscenza, ma le sue condizioni sono comunque apparse serie. Allertati dell'incidente anche i vigili urbani del comando cittadino, accorsi sul posto per accertare dinamiche e responsabilità e per far defluire il traffico che nel frattempo sta ingorgando la rete viaria.