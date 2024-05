E' stata portata in ospedale a Vimercate in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non gravissime, l'anziana di 89 anni rimasta vittima questa mattina di un incidente mentre si trovava alla guida di una Fiat Panda.

Perde il controllo dell'auto che si ribalta: soccorsa una 89enne

La donna stava percorrendo via Belvedere ad Arcore e procedeva dalla Provinciale verso il centro cittadino quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato andando ad impattare contro il marciapiedi. L'auto, una volta urtato quest'ultimo, si è ribaltata.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto si è portata l'ambulanza di Avps Vimercate supportata dall'automedica. Presenti inoltre gli agenti della Polizia locale di Arcore, i Carabineiri e i Vigili del fuoco con due mezzi.

La donna è stata soccorsa e dopo le prime cure sul posto trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.